Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 7 листопада 2025 року.
Епіцентр - Оболонь, УПЛ ТБ
07 листопада 2025, 22:30
Київська Оболонь здобула важливу виїзну перемогу над Епіцентром у матчі 12-го туру УПЛ — 2:1.
Уже на початку гри Устименко відкрив рахунок після швидкої контратаки, а невдовзі Слободян реалізував пенальті, подвоївши перевагу гостей.
Епіцентр володів м'ячем і створював моменти, але забити вдалося лише на 74-й хвилині — Сидун скоротив відставання. Наприкінці Борячук мав шанс урятувати матч, та Оболонь вистояла.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Оболонь у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Епіцентр — Оболонь 1:2
Голи: Сидун, 74 — Устименко, 11, Слободян, 15 (пен.)
Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Савчук, 59), Григоращук, Кош, Климець — Себеріо (Ліповуз, 73), Запорожець (Є. Демченко, 59), Миронюк (Джеоване, 59) — Сидун, Супряга (Борячук, 59), Сіфуентес.
Оболонь: Федорівський — Грисьо (Є. Пасіч, 72), Курко, Дубко, Суханов — Черненко (Ломницький, 90+2), Семенов — Ільїн (Мединський, 64), Слободян (Кулаковський, 72), Прокопенко — Устименко (Теслюк, 64).