Команда Сергія Нагорняка знову переважала суперників за кількістю гольових моментів, але в Тернополі вчергове залишилась без очок.
Епіцентр — Оболонь, фото УПЛ
07 листопада 2025, 17:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Епіцентр — Оболонь 1:2
Голи: Сидун, 74 — Устименко, 11, Слободян, 15 (пен.)
Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Савчук, 59), Григоращук, Кош, Климець — Себеріо (Ліповуз, 73), Запорожець (Є. Демченко, 59), Миронюк (Джеоване, 59) — Сидун, Супряга (Борячук, 59), Сіфуентес.
Оболонь: Федорівський — Грисьо (Є. Пасіч, 72), Курко, Дубко, Суханов — Черненко (Ломницький, 90+2), Семенов — Ільїн (Мединський, 64), Слободян (Кулаковський, 72), Прокопенко — Устименко (Теслюк, 64).