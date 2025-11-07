Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Епіцентр — Оболонь 1:2
Голи: Сидун, 74 — Устименко, 11, Слободян, 15 (пен.)

Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Савчук, 59), Григоращук, Кош, Климець — Себеріо (Ліповуз, 73), Запорожець (Є. Демченко, 59), Миронюк (Джеоване, 59) — Сидун, Супряга (Борячук, 59), Сіфуентес.

Оболонь: Федорівський — Грисьо (Є. Пасіч, 72), Курко, Дубко, Суханов — Черненко (Ломницький, 90+2), Семенов — Ільїн (Мединський, 64), Слободян (Кулаковський, 72), Прокопенко — Устименко (Теслюк, 64).