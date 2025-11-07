Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 7 листопада 2025 року.
Кудрівка — Колос, УПЛ ТБ
07 листопада 2025, 23:00
Колос здобув упевнену перемогу над Кудрівкою в Києві у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Новачок УПЛ відкрив рахунок завдяки точному удару Сторчоуса наприкінці першого тайму, проте після перерви команда Руслана Костишина повністю перехопила ініціативу.
Ррапай зрівняв рахунок із пенальті на 69-й хвилині, а згодом Климчук і Цуріков оформили переконливу перемогу гостей — 3:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Колос у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Кудрівка — Колос 1:3
Голи: Сторчоус, 35 — Ррапай, 69 (пен.), Климчук, 80, Цуріков, 85
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Сердюк, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Козак (Світюха, 76), Сторчоус (Литовченко, 62), Морозко (Пушкарьов, 75) — Фрімпонг (Лєгостаєв, 46).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, І. Краснічі, Бондаренко, Рухадзе (Цуріков, 46) — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (Демченко, 90) — Алефіренко (Кане, 46), Оєвусі (Салабай, 58), Гусол (Климчук, 58).
Попередження: Думанюк, Лєгостаєв, Лосенко