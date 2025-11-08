Україна

Тренер Кудрівки прокоментував поразку від Колоса.

Кудрівка напередодні у домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги поступилась ковалівський Колосу.

Кудрівка — Колос 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "яструбів" Василь Баранов прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже добре зіграли перший тайм і заслуговували на перемогу в першому таймі.

Можливо, це зараз на емоціях, але мені здавалось, що ми перегравали суперника і були гострішими. Так, були дальні удари біля наших воріт, але ми були гострішими.

У перехідних фазах нам сьогодні не вистачило якості, щоби було більше голів. Для того, щоб перемагати таку команду, як Колос, потрібно грати більше, аніж один тайм. Хоча б хвилин 75-80. У другому таймі підсіли функціонально.

Хочу наголосити — дуже якісно вийшли на заміну гравці суперника. Вони додали у темпі, і нам цього не вистачило. Нашим замінам було дуже важко увійти до такої гри. Потрібно якісніше — десь не потрапили у гру. І пропустили з наших помилок — суперник придавив, дотиснув, а ми не змогли протидіяти", — заявив український фахівець.

У наступному турі Кудрівка зіграє в гостях проти львівського Руху.