Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги, у якому рівненський Верес та львівський Рух.

Рівненський Верес та львівський Рух зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі рівненського Авангарду.

Олег Шандрук, після перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (3:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконаців.

Іван Федик, на тлі поразки від луганської Зорі (0:1), залучив до стартового складу Ляха ліворуч у захисті, тоді як Квасниця гратиме на правому фланзі атаки.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Вовченко, Сміян — Шарай, Годя, Бойко, Веслі — Айдін.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Сайчишин, Пушкуца, Кльоц, Кучеров, Куція, Стень, Тарануха, Корнійчук.



Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Едсон, Підгурський — Квасниця, Фаал, Руніч.