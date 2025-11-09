Розгром команди Кирила Нестеренка супроводжувала ганебна поведінка активної частини "вболівальників" клубу.
Олександрія — Полісся, фото УПЛ
09 листопада 2025, 15:17
Олександрія — Полісся 0:3
Голи: Гайдучик, 9, Сарапій, 48, Назаренко, 84
Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Ващенко (Фернандо, 66), Булеца (Кулаков, 66) — Жота (Амарал, 87), Кастільйо (Хуссейн, 66), Цара (Козак, 72).
Попередження: Скорко
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Таллес, 71), Бабенко (Лєднєв, 88) — Гуцуляк, Брагару (Шепелєв, 59), Велетень (Назаренко, 71) — Гайдучик (Філіппов, 59).