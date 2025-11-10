Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував поразку від ЛНЗ.

Київське Динамо напередодні поступилось черкаському ЛНЗ у домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — ЛНЗ 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, емоції негативні, тому що програли. Хоча не скажу, що по грі. Так, вони дуже добре оборонялись. Усі знають, що команди Віталія Пономарьова грають один в один та дуже фізично добре підготовлені. Звісно, було важко, але моментами ми їхню оборону долали, були нагоди, але не реалізували їх.

Один такий момент наприкінці першого тайму, прямо на останніх секундах, звісно, трохи підкосив нас. На другий тайм виходили з думкою перемогти. Були моменти, але так склалось… Треба робити висновки й на наступні матчі вже більш підготовленими бути.

Так буває, справді, бо суперники в єврокубках і чемпіонаті різні. Тим паче в єврокубках команди також грають у чемпіонаті, через два дні на третій грають на міжнародній арені, і через це менше часу на підготовку. А ЛНЗ до нас готувались цілий тиждень.

Звісно, вони краще були фізично підготовлені, хоча ми їм ні в чому не поступались. Треба реалізовувати свої моменти просто.

Виклик до збірної? Звісно, це позитивні емоції, тому що ти повертаєшся до збірної через певний час. Значить, я стабільно граю на одному рівні. Десь трішки краще, десь — гірше, але намагаюся себе тримати в тонусі. Є хороші моменти, тому, мабуть, і викликали до збірної. Тому завжди готовий, дочекався, і будемо їхати за результатом.

По-перше, коли збирається збірна, у футболістів, хто не їде до збірної, є деякий час паузи, три-чотири дні можна відпочити. І, звісно, ти проводиш цей час із сім'єю. Це позитивні енергія та емоції.

Зараз у мене буде інакше — одразу їду на презентацію форми збірної, і звідти потім на вокзал, тому навіть додому не зможу заїхати. Тому це єдиний такий великий негативний момент", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до ковалівського Колоса.