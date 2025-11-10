Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 9 листопада 2025 року.

Київське Динамо поступилось черкаському ЛНЗ на власному полі у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Команда Олександра Шовковського в підсумку поповнила перелік наших грандів, які не змогли встояти під впливом тактики колективу Руслана Пономарьова.

"Біло-сині" пропустили кілька контратак ще в першому таймі, і остання з них стала результативною, після чого в другому таймі змарнували кілька нагод, і знову провалили завершальну фазу гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — ЛНЗ у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — ЛНЗ 0:1

Гол: Пастух, 45+1

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре (Дубінчак, 46), Михавко — Піхальонок (Шола, 65), Михайленко, Буяльський (Бленуце, 81) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 34), Волошин (Шапаренко, 65).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Пастух — Проспер (Кравчук, 83), Ассінор (Нонікашвілі, 71), Кузик (Дайко, 79).

Попередження: Кабаєв, Попов, Михавко — Нонікашвілі