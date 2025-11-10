Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував поразку від ЛНЗ.

У домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо поступилось черкаському ЛНЗ.

Динамо Київ — ЛНЗ 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"Важко коментувати, коли команда програє. Напевно, не до кінця відновились, тому що лише вчора було одне повноцінне тренування. Тому, я думаю, що якоюсь мірою результат сьогоднішнього матчу був закономірним.

Тому, що ЛНЗ готувався до нашої гри досить тривалий час. Я впевнений, що вони розбирали кожного гравця й добре зіграли в обороні. Це було видно, що ми не могли створити моменти та забити гол. Якщо ми не забиваємо, то важко виграти.

Не можу сказати, що втратили концентрацію. Коли граєш проти таких команд, як ЛНЗ, які добре обороняються, ти в будь-якому разі повинен ризикувати, щось придумати нестандартне, щоб забити гол. Ми хотіли це зробити через центр поля — не вдалось. Не встигли порушити правила — пропустили гол.

Це нормально, коли команда так обороняється, що вона буде вибігати в контратаку. Це так у футболі, тому що вони відбирають м’яч, і в них два нападники стоять плюс-мінус свіжі. На них одразу йшла передача, і вони вибігали.

Та не було на нас жодного тиску, що ми не програвали. Просто добре грали в обороні, створювали свої моменти й забивали голи. Зараз, коли в нас багато переїздів, немає такого тренувального циклу й десь, можливо, не вистачає свіжості або сил, то важко розуміти, чого не вистачає.

Коли команда виграє, то, здається, все добре. А коли команда програє, то вже шукаєш усюди, у чому проблема.

Пенальті? Я не бачив, що там було, бо я саме подавав, тому не знаю. Я, в принципі, уже не здивований, що не ставлять пенальті.

Ярмоленко? Литковий м’яз розболівся", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до ковалівського Колоса.