Україна

Сторони обговорили майбутній розвиток українського футболу та можливості посилення співпраці.

Представники Української асоціації футболу провели робочу зустріч із керівниками ФІФА у Парижі. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

У зустрічі від ФІФА взяли участь генеральний секретар Матіас Графстрьом, керівник глобального розвитку футболу Арсен Венгер та керівник із питань національних асоціацій Ельхан Мамедов.

Українську делегацію очолив президент УАФ Андрій Шевченко. Разом із ним у заході брали участь перший віцепрезидент Артем Стоянов, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко.

Під час перемовин представники УАФ поінформували керівництво ФІФА про актуальну ситуацію в Україні та виклики, з якими стикається національний футбол в умовах війни. Окрему увагу було приділено питанням збереження інфраструктури, підтримки клубів і подальшого розвитку молодіжного та дитячого футболу.

Також сторони обговорили реалізацію чинних проєктів у межах програм ФІФА та оцінили можливості поглиблення співпраці, зокрема в напрямку підготовки тренерських кадрів для дитячо-юнацького футболу.