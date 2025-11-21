СК Полтава та черкаський ЛНЗ відкриватимуть тринадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Зірка в Кропивницькому.

Павло Матвійченко, після розгрому від донецького Шахтаря (1:7), використав із перших хвилин Опанасенка та Місюру в центрі оборони, тоді як Хахльов гратиме в опорній зоні.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над київським Динамо (1:0), залучив до стартового складу Танковського в центр поля.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Опанасенко, Місюра, Кононов — Хахльов, Плахтир — Одарюк, Дорошенко, Галенков — Вівдич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Підлепич, Савенков, Коцюмака, Даниленко, Оніщенко, Шаповалов, Стрельцов.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Танковський, Рябов, Пастух — Проспер, Ассінор, Кузик.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Дайко, Кисіль, Каплієнко, Беннетт, Авагімян, Нонікашвілі, Яшарі, Подоляк, Кравчук, Ейнел.

Гра СК Полтава — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.