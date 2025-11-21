Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та черкаський ЛНЗ.

СК Полтава та черкаський ЛНЗ відкриватимуть тринадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Зірка в Кропивницькому.

Павло Матвійченко, після розгрому від донецького Шахтаря (1:7), використав із перших хвилин Опанасенка та Місюру в центрі оборони, тоді як Хахльов гратиме в опорній зоні.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над київським Динамо (1:0), залучив до стартового складу Танковського в центр поля.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Опанасенко, Місюра, Кононов — Хахльов, Плахтир — Одарюк, Дорошенко, Галенков — Вівдич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Підлепич, Савенков, Коцюмака, Даниленко, Оніщенко, Шаповалов, Стрельцов.



ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Танковський, Рябов, Пастух — Проспер, Ассінор, Кузик.