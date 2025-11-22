Україна

Півзахисник Епіцентру прокоментував підготовку до Полісся.

Кам’янець-подільський Епіцентр у тринадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграє на виїзді проти житомирського Полісся.

Напередодні гри півзахисник новачків УПЛ Денис Янаков поспілкувався з клубною пресою з приводу підготовки команди до гри.

"У 12 стартових матчах чемпіонату я, на жаль, не в усіх зіграв. Навіть жодного разу не вийшов у стартовому складі. Тому це складний період у кар’єрі, але таке трапляється в житті футболістів. Потрібно більше працювати і чекати на свій шанс та довіру тренера.

Під час перерви на матчі збірних ми провели хороший спаринг і в мене справді були два хороших моменти, які я не реалізував. Я не раз прокручував у голові, як можна було зіграти по іншому, але… Скажу так — голкіпер Динамо недаремно отримує зарплату, і в тих двох епізодах він був кращим. І мене десь все-таки підвело виконання у тих моментах. Головне — у офіційних матчах використовувати такі шанси.

Працюємо за планом тренерського штабу: окрім спарингу з Динамо, були ще й інтенсивні тренування, багато чого награвали. Для нас кожен матч важливий, хочеться завжди яскраво грати та перемагати. Тому нічого особливого — готуємось від гри до гри.

Так, Полісся не чужий для мене клуб. Маю багато хороших спогадів, приємних моментів. Не можу сказати, що гра проти Полісся для мене принципова, але мотивація буде подвійною, або навіть потрійною.

У першу чергу через те, що це команда, яка бореться за найвищі місця. По друге, я в цій команді провів багато часу і хочеться проявити себе в грі проти колишнього клубу.

Те, що вони йдуть на третьому місці, а ми на 13-му, можливо, десь і впливає психологічно. Але, якщо зазирнути в турнірну таблицю, то різниця між 13-м і, до прикладу, восьмим місцем — усього дев’ять очок. Це не така вже і велика різниця. У нас такий чемпіонат, що багато команд одна одній в потилицю дихають, тому буде цікаво. Побачимо, що буде наприкінці сезону", — заявив український виконавець.

Матч Полісся — Епіцентр відбудеться 23 листопада, о 15:30.