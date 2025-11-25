Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти луганської Зорі (2:2).

"Звісно, ми прагнули тільки перемогти. Ми розуміємо, в якому становищі зараз наша команда, і виходили тільки вигравати цей матч, ні в якому разі не грали на нічию. Ви бачили навіть на останніх хвилинах, яка була гра. Вона дуже захоплююча для вболівальників, але точно не для тренерів, тому що це така вже трошки, як то кажуть, на ножах була гра і з нашого боку, і з боку Зорі. Але це показувало те, що обидві команди дуже хотіли перемогти. Маємо 2:2, і, думаю, це очко в нашому становищі для нас теж нормальний результат.

Заміна Кастільйо була планова, але так, у Кулакова є травма, є підозра на перелом руки, на жаль. Але подивимося вже потім, що і як. Дякую гравцям, які вийшли на заміну – вони дійсно підсилили гру. Маємо те, що два голи забили хлопці, які вийшли на заміну.

З позитивного можу винести те, що ми показали характер, переломили хід дій на полі, двічі повернулися в гру після пропущеного м’яча – нам цього дуже сильно не вистачало в попередніх іграх. Ми з хлопцями про це розмовляли: як тільки пропускаємо – десь нас це надломляло. Але сьогодні молодці, наприкінці матчу навіть були нагоди, щоб вирвати цей матч", — наводить слова Нестеренка УПЛ ТБ.

