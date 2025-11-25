Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Олександрії (2:2).

"Засмучені і хлопці, і я. Вели в рахунку і одразу пропускали зворотній мʼяч. Кожен може обіграти кожного в цьому сезоні. Глядачам така безкомпромісна боротьба подобається, а для тренера — це занадто.

На футболістів і тренерів завжди кажуть в будь якого рівня командах — треба бути професіоналами та таке інше. Це треба застосовувати і до суддів. Два голи — боковий арбітр не бачить. Тільки ВАР підказав. Під час гри проти Металіста 1925 в наші ворота поставили пенальті. Казали — груди, рука. Сьогодні було щось схоже, а рішення були іншими.

Після голу гра тривала три хвилини, а потім були підказки ВАР та зараховане взяття воріт? Мʼяч був в грі… Таке в мене перший раз. Але я дивився Бундеслігу. Там хлопці пішли вже на перерву, а після цього їх повернули на поле, сказавши, що треба бити пенальті. Можливо, арбітрам нашим треба більше досвіду, але сьогодні такі рішення заважали", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Олександрія.