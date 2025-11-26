Україна

Ігор Тимченко поділився своїми думками щодо чуток у пресі.

Аситент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував чутки у пресі, що його команда приймала участь у договірних матчах.

"Особисто на мене, як і на команду, ці чутки не тиснуть. Я розумію природу цього галасу. Ви подивіться, коли він підіймається. Він підіймається перед нашою грою. Ми граємо з Шахтарем – починається хвиля галасу. Потім ми два тижні тренуємося – тихо. Їдемо на гру в Кропивницький – напередодні знову пишуть у пресі якусь маячню.

Можу запевнити, що жодна людина нам не телефонувала. Немає навіть складу злочину. Те, що пишуть, – це замовлення людей, які хочуть нам нашкодити. Хто ці люди? Ми здогадуємось. Втім, без доказів говорити не будемо.

Якщо нас звинувачують у тому, що в грі з Оболонню мали бути забиті якісь м’ячі… А чому не звинувачують іншу сторону? Якщо у ворота Оболоні ми забиваємо гол, то в першу чергу треба ставити питання до Оболоні, ми ж без них не можемо забити. Ідентична ситуація з матчем проти Кривбасу.

Це абсолютно замовна історія, яка йде від людей, які не можуть заспокоїтись ще з літа. Коли після виходу нас в УПЛ вже на другий день на нашу команду звалилася хвиля негативу. Це та сама історія. Жодна людина з компетентних органів нам не телефонувала. Тому на нас зовсім не тисне. Але мене вчергове дивує те, наскільки прогнила наша система", — наводить слова Тимченка прес-служба клубу.

Після 13 турів СК Полтава набрала шість очок та посідає останнє, 16 місце в УПЛ. Свій наступний матч команда Тимченка проведе проти Динамо – гра відбудеться у понеділок, 1 грудня.