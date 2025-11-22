Англія

Керманич СК Полтава прокоментував поразку від ЛНЗ.

СК Полтава у тринадцятому турі української Прем’єр-ліги вдома поступився черкаському ЛНЗ.

СК Полтава — ЛНЗ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "малиново-жовтих" Ігор Тимченко прокоментував виступ власної команди.

"Суперник не здивував. Ми знали, що ЛНЗ дуже хороша команда. Обіграли Шахтар (4:1), Динамо (1:0). Усі ігри виграли на виїзді. У них дуже гарний склад, футболісти високого рівня. Очікували таку складну гру.

На жаль, ми практично нічого не створили біль воріт ЛНЗ. Хочу подякувати гравцям, вони старались, намагались щось запропонувати, хоча багато чого не вдавалось.

Але рівень гравців ЛНЗ вищий, аніж рівень наших футболістів. І під час забитих м’ячів це було помітно. Перший м’яч — прекрасний удар лівою ногою. Неочевидний момент, але гравець забиває гол. Другий м’яч — помилка воротаря і складний удар для виконання, але футболіст влучив. Із ними було складно грати, тому такий результат.

Коли потрібно виконати передачу, відкривання гравця повинно бути своєчасним. Повинен скластись пазл. Або ми повільно думаємо, або думаємо, але не можемо виконати передачу. Поки що, такий наш рівень. Треба багато працювати.

Не можемо зіграти в оптимальному складі жодної гри. Наче футболісти одужують, крім Щербака і Кобзаря, які до зими не допоможуть, але знову травма Веремієнка, дискваліфікація Марусича, хвороба Підлепича і травма Опанасенка. Це якась епідемія, яка теж впливає на результат.

Грали б оптимальним складом, може попереду виглядали б яскравіше", — заявив український фахівець.

У наступному турі СК Полтава гостюватиме в київського Динамо.