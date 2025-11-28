Український тренер розпочне роботу в Азербайджані.
Юрій Вернидуб, фото ФК Кривбас
28 листопада 2025, 10:43
Колишній наставник Кривбасу Юрій Вернидуб незабаром очолить азербайджанський клуб Нефтчі, повідомляє журналіст Фуад Алакбаров у X.
За інформацією джерела, цього тижня тренер прибуде до Баку для узгодження та підписання контракту. Для Вернидуба це стане третім закордонним клубом у його тренерській кар’єрі після роботи в тираспольському Шерифі та солігорському Шахтарі.
Вернидуб залишався без клубу з травня 2025 року, після завершення сезону-2024/25, коли він покинув криворізький Кривбас, який очолював із літа 2022 року.