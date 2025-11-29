Україна

Ілля Крупський поділився своїми думками перед грою з Епіцентром.

Захисник харківського Металіста 1925 Ілля Крупський прокоментував майбутній матч УПЛ проти Епіцентру.

"Очікування хороші. Думаю, матч буде цікавим. Граємо на якісному стадіоні. Вважаю, що суперник непростий, а їхнє місце внизу турнірної таблиці нічого не означає. Нам буде непросто здобути три очки.

Я переглядав поєдинок Епіцентра проти Полісся. Скажу, що рахунок зовсім не відповідає грі, адже обидві команди мали забивати. Як я вже казав, нас очікує хороший матч. Епіцентр багато атакує, у них хороша лінія атаки. Ми будемо готуватися й детально розбирати їхню гру.

Сильні сторони суперника? Перехідні фази з оборони в атаку. Вони це роблять дуже добре. Підготовка звичайна, як і до будь-яких інших гравців. Індивідуально все переглянемо й розберемо.

Матч відбудеться на стадіоні Лівий берег? На саму гру, думаю, це точно не вплине. Але нам буде комфортніше, тому що ми будемо в Києві, без переїздів — це найважливіше", — наводить слова Крупського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Епіцентр – Металіст 1925 відбудеться завтра, 30 листопада, о 15:30 за Києвом.