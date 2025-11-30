Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та луганська Зоря.

Житомирське Полісся та луганська Зоря зіграють на Центральному в Житомирі в чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після нічиєї проти кам'янець-поділььского Епіцентру (0:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти Олександрії (2:2), залучив до стартового складу Малиша на правому фланзі оборони.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Велетень — Гайдучик.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Назаренко, Філіппов, Йосефі, Бескоровайний, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Віале, Гришкевич.



Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Янич, Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара — Слесар, Будківський, Вантух.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Ескінья, Башич, Головкін, Дришлюк, Руан, Саленко, Мічин, Вакула, Маткевич, Горбач.



Гра Полісся — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.