Тренер відзначив якість гри команди, але визнав фатальною помилку у першому таймі.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов у прямому ефірі УПЛ ТБ прокоментував матч проти ЛНЗ, у якому його команда поступилася одному з лідерів чемпіонату з мінімальним рахунком 0:1.

Баранов зазначив, що команда готувалася до зустрічі на перемогу і не зважала на позицію суперника в турнірній таблиці. За його словами, план на гру спрацьовував, але прикра помилка в першому таймі стала вирішальною:

"Суперник нічого не створив біля наших воріт. Перша помилка в перехідній фазі — і цим одразу скористалися".

Кудрівка намагалася контролювати м’яч і будувати позиційні атаки, однак завершальній стадії бракувало точності:

"Не змогли конвертувати наші підходи до воріт у якісні удари. Щось вдавалося, але небезпечних моментів було замало".

Наприкінці матчу ЛНЗ отримав кілька моментів, але наставник пояснив це тим, що його команда великими силами пішла вперед, намагаючись відігратися.

"Якби рахунок був нічийний — думаю, останні 15 хвилин не мали б таких моментів у наших воріт", — підсумував Баранов.

Завдяки цій перемозі ЛНЗ піднімається на другу сходинку (29 очок). Кудрівка має 14 залікових балів — 12-те місце в таблиці.