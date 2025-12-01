Україна

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Ромою.

Напередодні Наполі в гостьовому матчі тринадцятого туру італійської Серії A обіграв Рому.

Рома — Наполі 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди.

"Вихідні посеред робочого циклу — це звичайна справа в Англії. У Челсі я цього не практикував, але вони мене навчили це робити, і відтепер я завжди їх даватиму команді. Дати гравцям, собі та нашим родинам ковток свіжого повітря — це завжди гарна річ.

Приїхати до Риму та перемогти з авторитетом та індивідуальністю, рухаючись уперед, було нелегко. Рома — чудова команда, тому я щасливий від цього результату.

Я попросив гравців дивитися супернику прямо в очі від самого початку. Проте, ми все одно переживаємо дуже складний час через відсутність ключових гравців, яка триватиме ще деякий час. Я не хвилююсь через це, але сподіваюсь, що з цими гравцями, які у нас залишились наразі, нічого не станеться.

Незважаючи на коротку перерву між матчами, команда відреагувала блискуче. Ми змінили нашу ігрову систему, повернувшись до тієї, яка була в команді ще коли я тільки-но приїхав. Ми не могли вчинити інакше. Хлопці показують, що у них є ентузіазм, бажання та рішучість, і ми ніколи не повинні цього втрачати, тому що минулого року це привело нас до перемоги в чемпіонаті.

Сьогодні ми надіслали важливий сигнал самим собі — якщо ми чогось хочемо досягти, ми можемо це зробити", — заявив італійський фахівець.

Наполі прийматиме сардинський Кальярі посеред тижня в Кубку Італії, а вихідними гратиме вдома проти туринського Ювентуса.