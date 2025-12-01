Україна

Керманич Олександрії прокоментував поразку від Руху.

Напередодні Олександрія поступилась львівському Руху в домашньому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу 30.11.2025

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.

"Гру суперника не хочу коментувати. Нам не вдались перші 20 хвилин взагалі, повністю провалили. Не впізнати було команду. За це ми поплатились дуже дорого. Зараз важко сказати, що вплинуло на такий старт. Потрібно заспокоїтись і на свіжу голову обміркувати все, але так не можна грати перші хвилини в домашньому матчі в такій грі.

Навіть думки немає, що хтось не зрозумів, яка гра на нас чекає. Це була гра лобова, за шість очок, багато обговорювали, наскільки важка і важлива гра. У таких матчах кожна деталь виходить на важливу роль, але маємо те, що маємо.

Такі помилки, які ми робили — немає ніякого виправдання. Потім уже вдалось трохи переломити гру, але рахунок був не на нашу користь. Не вдалось забити м’яч і взяти результат.

Я не буду казати саме про лінію оборони. Будь-які захисні чи атакуючі дії — це потрібно говорити про всю команду. Так, є труднощі, але ті, хто сьогодні вийшов, мали робити результат. Вихід із неприємної серії — тільки праця, емоція гравців, переломити ці важкі часи, які народжують нових лідерів. Ми цього дуже довго чекаємо, але чекаємо.

Будемо розбирати матч. І чекаємо зимової паузи. Будемо робити висновки та щось змінювати. Потрібні зміни, які візьмуть команду на нову хвилю. Звісно, усі ми працюємо на благо команди і потрібно робити зміни для того, щоб вийти з кризи", — заявив український виконавець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в криворізького Кривбасу.