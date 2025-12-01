Керманич Руху прокоментував перемогу над Олександрією.
Іван Федик, фото ФК Рух Львів
01 грудня 2025, 13:03
Напередодні львівський Рух обіграв Олександрію в гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.
Олександрія — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу 30.11.2025
Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.
"Для нас було важливо здобути три очки у гостьовому матчі після важкого переїзду. До Олександрії завжди непростий виїзд. Ми багато робили змін під час підготовки до цього поєдинку, і думали грати в три центральних захисники. Але під час установки вирішили зіграти з двома центральними захисниками.
Увесь тиждень усі тільки й говорили про те, що Рух у матчах з Олександрією постійно грає внічию. Тому для нас було важливо перемогти і зламати цю серію. Я бачив у роздягальні перед матчем настрій хлопців, тому за цю гру особливо не переживав, адже була впевненість, що команда переможе.
Та все ж треба реалізовувати свої моменти, зокрема Бабукар Фаал і Марко Сапуга не забили після виходів віч-на-віч з голкіпером. Якби Рух забив другий гол, нам було б легше грати далі і, можливо, дали б змогу зіграти іншим хлопцям.
До кожного матчу ми готуємось окремо, залежно від того, які футболісти є у нас у наявності. Для нас важлива кожна гра.
На установці перед грою я змінив рішення. Копину, який мав грати центрального захисника, вирішив поставити у центр поля.
Марко Сапуга набирає форму і йому зараз непросто. Він пропустив понад два роки. Зараз Сапуга отримує стільки ігрового часу, скільки йому під силу. У попередньому матчі в нас випав майже весь центр поля, тож він грав у стартовому складі. У поєдинку з Олександрією Марко вийшов на заміну. Ми слідкуємо за його станом і ухвалюємо відповідні рішення", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся.