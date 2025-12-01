Україна

Керманич Руху прокоментував перемогу над Олександрією.

Напередодні львівський Рух обіграв Олександрію в гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу 30.11.2025

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Для нас було важливо здобути три очки у гостьовому матчі після важкого переїзду. До Олександрії завжди непростий виїзд. Ми багато робили змін під час підготовки до цього поєдинку, і думали грати в три центральних захисники. Але під час установки вирішили зіграти з двома центральними захисниками.

Увесь тиждень усі тільки й говорили про те, що Рух у матчах з Олександрією постійно грає внічию. Тому для нас було важливо перемогти і зламати цю серію. Я бачив у роздягальні перед матчем настрій хлопців, тому за цю гру особливо не переживав, адже була впевненість, що команда переможе.

Та все ж треба реалізовувати свої моменти, зокрема Бабукар Фаал і Марко Сапуга не забили після виходів віч-на-віч з голкіпером. Якби Рух забив другий гол, нам було б легше грати далі і, можливо, дали б змогу зіграти іншим хлопцям.

До кожного матчу ми готуємось окремо, залежно від того, які футболісти є у нас у наявності. Для нас важлива кожна гра.

На установці перед грою я змінив рішення. Копину, який мав грати центрального захисника, вирішив поставити у центр поля.

Марко Сапуга набирає форму і йому зараз непросто. Він пропустив понад два роки. Зараз Сапуга отримує стільки ігрового часу, скільки йому під силу. У попередньому матчі в нас випав майже весь центр поля, тож він грав у стартовому складі. У поєдинку з Олександрією Марко вийшов на заміну. Ми слідкуємо за його станом і ухвалюємо відповідні рішення", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся.