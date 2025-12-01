Україна

18-річний півзахисник вийшов на заміну і через дві хвилини віддав гольовий пас.

Півзахисник Динамо Богдан Редушко провів свій дебютний поєдинок за головну команду киян у матчі 14-го туру VBET Ліги проти СК Полтава, який завершився поразкою біло-синіх з рахунком 1:2.

18-річний динамівець уперше був включений до заявки основи та отримав шанс проявити себе, з’явившись на полі на 77-й хвилині. Уже за дві хвилини після виходу Редушко записав на свій рахунок гольову передачу, асистувавши Олександру Яцику.

У сезоні Національної ліги U-19 півзахисник демонструє високу результативність: у дев'яти матчах за юнацьку команду Динамо він забив сім м’ячів.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Кубка України Динамо зіграє проти Інгульця.