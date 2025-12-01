Україна

Півзахисник киян наголосив на проблемах із реалізацією та оцінив дебют молодих гравців.

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився враженнями після поразки від СК Полтава з рахунком 1:2 у матчі 14-го туру УПЛ. Футболіст зазначив, що головною проблемою команди вкотре стала нереалізація гольових моментів.

"Не забили свої моменти, було дуже багато нагод. Полтава створила перший момент у компенсований час до першого тайму та забила одразу гол у роздягальню. У другому таймі намагалися змінити ситуацію, знову багато не забили й знову пропустили.

Ми розбирали гру Полтави й знали, як вони гратимуть. Це не було сюрпризом, але ми не використали свої моменти й пропустили.

Вони збивали темп гри та навмисно це робили, але це теж має право на життя. Просто в матчах із такими командами не можна першими пропускати. Треба забивати першими.

Ми молодих хлопців завжди підтримуємо. Вони молодці. Редушко вийшов та віддав гольову передачу. Бажаю їм успіхів.

Нам треба вилазити з цієї ями й підіймати голову. Якщо ми будемо опускати руки, то краще не виходити грати. Будемо робити все, щоб вилізти з цієї кризи", — сказав Піхальонок.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Кубка України Динамо зіграє проти Інгульця.