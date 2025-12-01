Україна

Коментар тренера після гри в Києві.

Виконувач обовʼязків головного тренера Динамо відповів на запитання представників ЗМІ після домашнього матчу з Полтавою (1:2).

"Ми наголошували на тому, що треба швидше переходити в атаки. І не допускати ті моменти, які створювала команда-суперник. Хоч їх було не дуже багато, але концентрація в захисті мала бути більшою. Сьогодні ми не готові до такої боротьби. І, звісно, в атаці нам не вистачило свіжості.

Я казав гравцям, що треба робити все швидше. На жаль, ми пропустили другий мʼяч. Сьогодні ми виконали багато стандартів, але не створили з них моментів, аби забити гол. Врешті відіграли один мʼяч, але не вистачило часу на більше… Звісно, команда після гри перебуває у пригніченому стані. Всі переживають.

Сподіваємося, ми згуртуємось, створимо атмосферу, за якої хлопці піднімуть голови. У нас є трошки часу, аби у фізичному плані підтягнутись до наступної гри, тому будемо робити все для того, аби провести її краще у цьому плані.

Богдан Редушко? Вони вийшли вдвох з Яциком результативно – Редушко виконав навіс, після якого Яцик забив гол. Він розуміє мої вимоги, що потрібно робити, і він виконав на полі те, що вміє. Я радий, що він дебютував сьогодні. Попри вік, без мандражу зробив свою справу.

Шола вчора на тренуванні підвернув гомілкостоп. Шапаренко поки що не готовий на сто відсотків. Ми поспілкувались з ним, порадились з лікарями і вирішили, що сьогодні йому не потрібно брати участь у грі, оскільки він не приніс би користі команді", — сказав Костюк.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Кубка України Динамо зіграє проти Інгульця.