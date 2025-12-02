Україна

Наставник Шахтаря з самоіронією оцінив жарт колеги з U19.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран підсумував напружений матч 14-го туру УПЛ проти Кривбаса, який завершився внічию 2:2. Наставник відзначив хорошу роботу команди в атаці, але наголосив на проблемах із концентрацією в оборонних епізодах.

Туран зазначив, що Шахтар створив достатньо моментів, але не реалізував їх:

“Ми добре розпочали, мали небезпечні моменти. Проте нам забракло ефективності. Помилилися на власній половині — і суперник забив. Потім ми зрівняли, але знову втратили концентрацію на стандарті”.

Туран підтвердив, що обидва футболісти отримали ушкодження:

“Різник травмований, тому не потрапив до заявки. Марлон пошкодився на тренуванні. Я довіряю медичному штабу — вони дадуть точний прогноз”.

Туран пояснив суть конфлікту, який виник між лавами команд:

“Це питання поваги. Коли хтось отримує травму — ми завжди вибиваємо м’яч. Є межі, які не можна переходити. Слова, що стосуються родини, — це заборонено. Так, я емоційно відреагував, але не шкодую”.

На питання журналіста про можливе народження “Арда-Туран тайму”, наставник відповів жартома:

“Щоб мене порівнювали із сером Алексом Фергюсоном, треба прожити футбольне життя. Можливо, й цього буде мало”.

На завершення Туран відреагував на жартівливе зауваження Олексія Бєліка. Наставник U-19 заявив, що поступається фахівцю з Туреччини лише за кількістю підписників в Instagram:

“У молодіжки Шахтаря фантастичний тренер. Можливо, він і справді тренував би Шахтар краще за мене”.

За підсумками 14 турів Шахтар є лідером в УПЛ, маючи 31 заліковий бал. Свій наступний матч гірники проведуть проти Колоса.