Наставник Кривбаса підкреслив, що від початку прагнули створювати моменти та нав’язати темп Шахтарю.
Патрік ван Леувен, пресслужба ФК Кривбас
02 грудня 2025, 08:01
Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен підсумував виїзну нічию з Шахтарем (2:2) у матчі 14-го туру УПЛ. Наставник залишився задоволений і результатом, і характером команди, підкресливши, що його підопічні продемонстрували організовану та цілісну гру проти одного з найсильніших клубів країни.
Ван Леувен відзначив дисципліновану роботу команди в обороні та активні дії в атаці:
"Ми добре розуміли силу суперника. Хлопці діяли як єдине ціле — організовано ззаду і сміливо переходили в атаку. Я дуже задоволений виступом".
Тренер підтвердив, що агресивний старт був частиною тактичного плану:
"Мали установку активно починати. Оборона діяла дисципліновано. Максим Задерака — гравець, який завжди шукає момент, і він знову реалізував свій шанс".
Наставник високо оцінив дебютний гол Володимира Вілівальда, який замкнув подачу після кутового:
"Ми чекали моментів після стандартів. Володимир опинився там, де потрібно, і заслужив цей гол".
За словами тренера, у перерві команді вказали на невикористані моменти:
"Ми могли забити ще у першому таймі. Акцент був на кращій реалізації".
Хоч Кривбас пропустив двічі і один гол Шахтаря було скасовано, ван Леувен загалом задоволений грою захисників:
"У стандартах багато залежить від персоналій у зоні. Подивимося, що можна покращити".
Між лавами запасних стався словесний конфлікт:
"Таке трапляється не вперше. Але всі емоції мають залишатися на полі".
Патрік ван Леувен визнав, що повернутися на колишній стадіон було символічно:
"Так, гра особлива. Але моя історія з Шахтарем завершена. Я щасливий працювати в Кривбасі".
Тренер підтвердив, що відсутність Мендози пов’язана з травмою:
"Він не тренувався тиждень. Потрібно стежити за його відновленням".
А от чутки про інтерес інших клубів коментувати відмовився:
"Я нічого про це не знаю. Це питання до менеджменту клубу".
За підсумками 14 турів Кривбас йде на 5-у місці в УПЛ, маючи 22 бали. Свій наступний матч команда проведе проти Олександрії.