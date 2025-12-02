Україна

Наставник Кривбаса підкреслив, що від початку прагнули створювати моменти та нав’язати темп Шахтарю.

Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен підсумував виїзну нічию з Шахтарем (2:2) у матчі 14-го туру УПЛ. Наставник залишився задоволений і результатом, і характером команди, підкресливши, що його підопічні продемонстрували організовану та цілісну гру проти одного з найсильніших клубів країни.

Ван Леувен відзначив дисципліновану роботу команди в обороні та активні дії в атаці:

"Ми добре розуміли силу суперника. Хлопці діяли як єдине ціле — організовано ззаду і сміливо переходили в атаку. Я дуже задоволений виступом".

Тренер підтвердив, що агресивний старт був частиною тактичного плану:

"Мали установку активно починати. Оборона діяла дисципліновано. Максим Задерака — гравець, який завжди шукає момент, і він знову реалізував свій шанс".

Наставник високо оцінив дебютний гол Володимира Вілівальда, який замкнув подачу після кутового:

"Ми чекали моментів після стандартів. Володимир опинився там, де потрібно, і заслужив цей гол".

За словами тренера, у перерві команді вказали на невикористані моменти:

"Ми могли забити ще у першому таймі. Акцент був на кращій реалізації".

Хоч Кривбас пропустив двічі і один гол Шахтаря було скасовано, ван Леувен загалом задоволений грою захисників:

"У стандартах багато залежить від персоналій у зоні. Подивимося, що можна покращити".

Між лавами запасних стався словесний конфлікт:

"Таке трапляється не вперше. Але всі емоції мають залишатися на полі".

Патрік ван Леувен визнав, що повернутися на колишній стадіон було символічно:

"Так, гра особлива. Але моя історія з Шахтарем завершена. Я щасливий працювати в Кривбасі".

Тренер підтвердив, що відсутність Мендози пов’язана з травмою:

"Він не тренувався тиждень. Потрібно стежити за його відновленням".

А от чутки про інтерес інших клубів коментувати відмовився:

"Я нічого про це не знаю. Це питання до менеджменту клубу".

За підсумками 14 турів Кривбас йде на 5-у місці в УПЛ, маючи 22 бали. Свій наступний матч команда проведе проти Олександрії.