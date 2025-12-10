Інше

Кияни здолали опір шотландців за сумою двох матчів (2:1) та продовжують боротьбу в турнірі.

Юнацька команда Динамо здобула путівку до 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА після драматичної нічії у матчі-відповіді з шотландським Гіберніаном — 1:1. Підопічні Павла Чередниченка здолали опір Гіберніана за сумою двох матчів, вигравши з загальним рахунком 2:1.

Перший матч, що відбувся в Києві, завершився мінімальною перемогою Динамо 1:0. У Шотландії господарі створювали більше моментів, проте перший тайм так і не приніс голів.

У другій половині зустрічі шотландці відкрили рахунок на 51-й хвилині: Клілланд виграв боротьбу в повітрі і обвідним ударом з 25 метрів вивів Хіберніан вперед. Однак вже через три хвилини Динамо відповіло: Осипенко з-за меж штрафного точно пробив повз голкіпера, зрівнявши рахунок.

Подальші атаки Гіберніана не принесли результату, і кияни зуміли втримати нічийний рахунок. Завдяки голу Осипенка, Динамо забезпечило собі місце в наступному раунді.

Гіберніан U-19 1:1 Динамо U-19 (перший матч — 0:1)

Голи: Клілланд (51) — Осипенко (54).