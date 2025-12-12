Ліга конференцій

Кияни втратили навіть математичні шанси на потрапляння до топ-24.

Київське Динамо достроково завершує свої виступи на євроарені в сезоні 2025/26.

Поразка від італійської Фіорентини (1:2) поставила команду у критичне становище, проте до вечора четверга у киян ще залишалися примарні математичні шанси на прохід далі.

Надії вболівальників остаточно розбилися після завершення вечірнього слоту матчів Ліги конференцій. Останнє прохідне місце (24-те) у турнірній таблиці посів гібралтарський клуб Лінкольн Ред Імпс, який набрав 7 очок.

Цей показник став недосяжним для Динамо, яке наразі посідає лише 28-му сходинку. Цей виліт продовжує гнітючу тенденцію для столичного гранда. Востаннє Динамо грало у весняній частині єврокубків ще в сезоні 2020/21 (1/8 фіналу Ліги Європи)

У заключному матчі етапу лігу, кияни зіграють з вірменським Ноа, які нині посідають 17 місце, маючи у своєму активі 8 очок. Гра розпочнеться 18 грудня о 22:00.