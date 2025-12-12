Ліга конференцій

Ісландський вінгер Фіорентини оцінив свій гол та розповів про настрій команди після успіху в Лізі конференцій.

Вінгер Фіорентини Альберт Гудмундссон поділився враженнями від перемоги над Динамо (2:1) у матчі 5-го туру Ліги конференцій та прокоментував значення свого гола.

"Звичайно, для нас це було нелегко. Сьогодні важливо було здобути перемогу, але я також дуже радий цьому забитому м’ячу. Нам ще потрібно вибратися з цієї ситуації, а в неділю нас чекає ще один дуже важливий матч проти Верони. Треба добре підготуватися.

Завжди приємно туди їхати. Нам потрібно відновитися, а потім думати про наступний матч. Це найкращий спосіб добре відновитися.

Можливо, але зараз занадто рано щось стверджувати. Думаємо тільки про неділю, фокус – лише на неділі. Ми не в найкращій ситуації в чемпіонаті, і нам потрібно якнайшвидше це виправити", — сказав ісландець.

Нагадаємо, Динамо Київ офіційно вилетіло з Ліги конференцій.