Ліга конференцій

Тренер відзначив реакцію команди у другому таймі та лідерські якості молодих гравців.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував виїзну перемогу над Хамрун Спартанс (2:0) у п’ятому турі Ліги конференцій УЄФА та розповів, як мотиваційна розмова в роздягальні допомогла команді переломити гру.

"Знали, що на нас чекає складна гра. Деякі матчі важчі, ніж найбільш важливі у світі. У першому таймі нам не дуже вдавалося зосередитися, але в другому ми повернулися до своєї ідентичності. Виграти єврокубковий матч на виїзді будь-де у Європі ніколи не буває легко.

Я сказав їм, що був тут у складі збірної, яка втратила очки з Мальтою у 2008 році. Сказав, що такі матчі іноді навіть важчі за півфінали Ліги чемпіонів. Я говорив із ними як друг, а не тренер. Ми повинні були показати повагу до гри та до форми. За даними ФІФА, 150 мільйонів дітей мріють стати футболістами, і лише 130 тисяч досягають цього рівня.

Фесюн – дуже хороший воротар, і вірю, що буде ще кращим. Йому, як і всім голкіперам, потрібна впевненість, а її дає лише ігровий час. Я дуже задоволений його прогресом.

Коли я прийшов, сказав, що мені потрібні 24 гравці. Тобіас чи Конопля — ви ніколи не знаєте, хто буде першим варіантом. У нас одна команда та одна сім’я", — сказав Туран.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хамрун Спартанс — Шахтар у рамках п'ятого туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26.