Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 грудня 2025 року.

Завершилася 1387 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Бійці Центру спецоперацій Альфа атакували дронами нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. Було щонайменше чотири влучання. Це перше ураження Україною інфраструктури рф, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

- Вдень 11 грудня в Дарницькому районі Києва пролунали два вибухи, їх розслідують як теракт. Внаслідок першого вибуху загинув один нацгвардієць, а другий та охоронець майданчика, поблизу якого усе сталося, — постраждали. Під час другого також постраждали двоє поліціянтів.

- Як стало відомо hromadske, військовим розіслали попередження про те, що Генштаб ЗСУ змінив механізм повернення із СЗЧ. Тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки. Водночас начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ Андрій Подік запевняє, що насправді нічого суттєво не змінилося. За його словами, військові, що пішли в СЗЧ, можуть добровільно повернутися у свою частину. В іншому разі, вони потраплятимуть у батальйони резерву, де їх розподілятимуть у підрозділи пріоритетного комплектування.

- Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за планом США, українські війська повинні вийти з території Донеччини й там має бути створена вільна економічна зона. Він також запевнив, що Вашингтон не ставив ультимативного дедлайну щодо угоди, але хотів би дізнатися прогрес до Різдва. Тим часом співрозмовники WSJ стверджують, що президент США Дональд Трамп нібито заявив лідерам європейських держав, що вони повинні тиснути на Зеленського, щоб той прийняв умови мирного плану.

- У Білому домі заявили, що президенту США набридли зустрічі лише заради самих зустрічей у питанні завершення війни в Україні. Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Окрім того, що Трамп більше не хоче розмов, а прагне дій, він також надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 165 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе та 3510 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять атак російських загарбників. Ворог здійснив 110 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну атаку на позиції наших військ у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та у бік Кармазинівки. Три бойових зіткнення продовжується.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 48 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 125 та поранили 40 окупантів, знешкодили шість одиниць автомобільної техніки, знищили вісім безпілотних літальних апаратів, шість антен ретрансляторів, також уразили вісім укриттів особового складу загарбників.

На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська 16 разів атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!