Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 11 грудня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій у гостях обіграв мальтійський Хамрун Спартанс (2:0).

Після не дуже вдалого першого тайму команда Арди Турана змогла переламати перебіг поєдинку у другій половині зустрічі.

Спочатку на 61 хвилині Лука Мейрелліш із центру штрафного майданчика точно пробив головою після подачі з лівого флангу від Іраклі Азарові, а через три хвилини Ізакі Сілва вразив ворота суперника з вигідної позиції у штрафному.

Завдяки цій перемозі "гірники" гарантували собі потрапляння до плей-оф Ліги конференцій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хамрун Спартанс — Шахтар у рамках п'ятого туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Хамрун Спартанс — Шахтар 0:2

Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 64.

Хамрун Спартанс: Бонелло — Компрі, Емерсон (Шеррі, 75), Б'єлічич, Камендзулі — Мбонг (Ель-Фаніс, 65), Чорич, Коффі (Аттард, 65), Гарсія, Чадженович (Шимкус, 75) — Смайлагич (Маєр, 65).

Шахтар: Фесюн — Конопля (Вінісіус, 46), Грам, Бондар, Азарові (Фарина, 89) — Бондаренко (Очеретько, 46), Назарина, Ізакі — Лукас, Мейрелліш (Еліас, 81), Педріньйо да Сілва (Егіналду, 67).

Попередження: Мбонг, Гарсія — Очеретько, Конопля.