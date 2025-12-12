Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Глобальне завдання на осінньо-зимовий цикл Ліги конференцій УЄФА донецький Шахтар із перемогою над мальтійським Хамрун Спартанс зрештою виконав, тож тепер залишається лише дізнатись, наскільки раннім буде старт команди Арди Турана в наступному календарному році. Звичайно, не хотілося б "гірникам" грати той попередній раунд плей-оф, але це вже історія про наступний тиждень та гру проти хорватської Рієки.

Що ж стосується звітного протистояння, то "помаранчево-чорні" перемогли, безумовно, і результат — єдине, що дійсно важить на міжнародній арені, але чи не хотілося б самим гравцям накидати повну торбу опонентам, коли таки вдалось їх протиснути в другому таймі? Чи Шахтар уже боїться подібних випадів після двох утрат очок у чемпіонаті поспіль?

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Національному стадіоні Та’Калі (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Кіріл Фесюн — 7,0. Цього разу поява в рамці воріт у єврокубковій грі без форс-мажору, пов’язаного з травмою одноклубника. І якщо в Ірландії після гри проскакували порівняння з Мануелем Ноєром, то цього разу Фесюн приміряв на себе чи не роль глибинного плеймейкера команди передачами з глибини. Можливо, воно й на краще, що удари Чорича та Мбонга, які голкіпер Шахтаря впевнено парирував, у підсумку й стали його основною роботою в цьому матчі.

Юхим Конопля — 6,0. Не надто виразний перший тайм у виконанні правого захисника Шахтаря, за ходом якого Конопля ще й попередження отримав, тож заміна поперерві була цілком слушним рішенням тренерського штабу в ситуації, коли вся небезпека від суперників приходила саме через фланги.

Алаа Грам (6,5) — Валерій Бондар (7,0) — 7,0. Двох гравців із гарним уміння грати на другому поверсі в центрі оборони цього разу виставив Туран, і на додачу до цього Грам та Бондар ще й силову боротьбу суперникам належним чином можуть нав’язати. От і вийшло так, що нападника Смайлагича ми на полі майже не бачили, а самі захисники Шахтаря спокійно долучились і до контролю м’яча з боку власної команди.

Іраклі Азарові — 6,5. Та сама історія, що й у партнера на протилежному фланзі оборони, за винятком того, що грузин не отримав попередження до перерви, а отже мав шанс виправитись за слабку гру в першому таймі. І таки зробив це з точною гольовою подачею на Мейрелліша в ситуації з першим узяттям воріт, що стало лише поодиноким випадком гарного загострення від Азарові в цій дуелі. Аж ніяк не переконав у претензіях на місце в "основі".

Артем Бондаренко — 6,0. Черговий матч у цьому сезоні, де центральний півзахисник Шахтаря отримує ігровий час із перших хвилин проти закритого суперника й не може вигадати, як подолати цей захисний блок. Хоча й кілька загострень та навіть небезпечний момент за безпосередньої участі Бондаренка мав місце за ці 45 із лишком хвилин.

Єгор Назарина — 7,0. Полюбляє цього опорника використовувати в єврокубках Туран, і гравець віддячує тренеру продуктивністю належного рівня. Так, цього разу без безпосередніх результативних дій обійшлось, але це жодним чином не знецінює роботу Назарини як у захисті власних воріт, так і над розбудовою атак.

Ізакі Сілва — 7,5. Бразилець був чи не єдиним гравцем на полі в першому таймі, хто активно йшов у дриблінг і намагався розкрити захист Хамруна таким чином. Майже вдалось віддати асист на Бондаренка до перерви, а от після відпочинку Ізакі вже відзначився голом самостійно. Хоча й помилок під час передач у нього було вдосталь за ходом гри.

Педріньйо да Сілва — 7,0. Повернення після травми видалось не надто яскравим, але без результативної дії бразилець із поля також не пішов. Гольовий пас на Ізакі в ситуації, коли Педріньйо да Сілва вже остаточно освоївся в зоні під нападником і спокійно уникав супротиву суперників.

Лука Мейрелліш — 7,5. Цей хлопчина постійно шукає голи, у чому ми вже мали змогу пересвідчитись раніше, і цього разу Мейрелліш мав нагоду відзначитись у першому таймі з прострілу з флангу — завадив захисник у останній момент. Але не проблема — Лука не зупинився й після перерви, і таки забив свій фірмовий гол нападника на вільному просторі.

Лукас Феррейра — 6,5. Відрядили грати на не надто звичний лівий фланг атаки від початку матчу, і це було помітно, бо там і кути інші треба було підбирати, і варіанти розвитку ситуацій інакші шукати. Усе в підсумку звелось до так само не надто яскравого першого тайму у виконанні бразильця, де він усе одно зміг знайти момент для небезпечного удару, і значно більшої кількості нагод поперерві. Але там уже до всієї ланки атаки Шахтаря треба було ставити питання, чому забитих м’ячів у команди було тільки два цього вечора.

Вінісіус Тобіас — 6,0. Бонусний тайм, бо конкурент у боротьбі за місце в стартовому складі сам поставив собі палки в колеса, але й виступ бразильського флангового захисника не відзначився якимось особливим ступенем яскравості.

Олег Очеретько — 6,5. Центрального півзахисника випустили поперерві стабілізувати гру в центрі поля, і точно він не мав перебирати на себе функціонал Бондаренка при цьому. Але все одно Очеретько знайшов моменти для двох ударів безпосередньо в центрі чужого штрафного, проте обидві спроби виявились невдалими.

Егіналду — 6,5. Міг заробити пенальті, але натомість отримав картку, бо німецький рефері не вигадав нічого краще, а "точку" призначати за явний фол відверто злякався. А міг і не вигадувати велосипед та асистувати партнеру на порожні ворота. Цікавою вийшла поява на полі Егіналду цього вечора, бо більш досвідчений за одноклубників бразилець наче й намагався бути корисним, але щось трапилось із порозумінням із партнерами.

Кауан Еліас — 6,0. Вочевидь, заміна з акцентом на наступну гру чемпіонату, де Еліаса варто очікувати з перших хвилин, тоді як зараз він просто розбігався.

Мар’ян Фарина — заміна на кілька заключних хвилин, і захисник при цьому встиг навіть тричі доторкнутись до м’яча з двома точними передачами на власній половині.

