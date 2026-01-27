Україна

32-річний хавбек залишив Олександрію та приєднався до дебютанта УПЛ.

Дебютант УПЛ Епіцентр офіційно оголосив про підписання 32-річного півзахисника Кирила Ковальця. Футболіст виступатиме за клуб під шостим номером. Деталі контракту не розголошуються, проте раніше повідомлялося, що співпраця розрахована до кінця сезону з можливістю подальших переговорів.

Цієї зими Ковалець залишив Олександрію, де грав з 2018 року. За містян він провів 166 матчів, забив 26 голів та віддав 20 асистів.

Новий клуб для Ковальця стане четвертим на елітному рівні після Оболоні, Чорноморця та Олександрії.

Ковалець приєднався до Епіцентру ще під час першого навчально-тренувального збору і вже взяв участь у двох контрольних матчах. Наступний спаринг за участю новачка запланований на 30 січня.