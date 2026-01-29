Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Норвезький Буде/Глімт у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв мадридський Атлетіко на полі суперників (2:1).

Команда Дієго Сімеоне впевнено почала гру із забитого м’яча, але вже посеред тайму цю перевагу було втрачено.

А на початку другого тайму "жовто-чорні" вийшли вперед за рахунком і зрештою стримали тиск суперників наприкінці гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Буде/Глімт у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Буде/Глімт 1:2

Голи: Серлот, 15 — Шевольд, 35, Гег, 59

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Хіменес (Руджері, 57), Ганцко — Гонсалес (Кардосо, 65), Барріос (Ле Норман, 79), Коке (Моліна, 65), Баена (Альмада, 58) — Альварес, Серлот

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен (Алісамі, 90), Бйоркан — Ев'єн (Клінге, 90), Берг, Фет (Гелмерсен, 84) — Бломберг (Аукленн, 75), Гег (Дюбвік Мяяття, 84), Гауге

Попередження: Льоренте, Альмада — Хайкін, Мяяття