Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.
Атлетіко Мадрид — Буде/Глімт, Getty Images
29 січня 2026, 13:51
Норвезький Буде/Глімт у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв мадридський Атлетіко на полі суперників (2:1).
Команда Дієго Сімеоне впевнено почала гру із забитого м’яча, але вже посеред тайму цю перевагу було втрачено.
А на початку другого тайму "жовто-чорні" вийшли вперед за рахунком і зрештою стримали тиск суперників наприкінці гри.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Буде/Глімт у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Атлетіко Мадрид — Буде/Глімт 1:2
Голи: Серлот, 15 — Шевольд, 35, Гег, 59
Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Хіменес (Руджері, 57), Ганцко — Гонсалес (Кардосо, 65), Барріос (Ле Норман, 79), Коке (Моліна, 65), Баена (Альмада, 58) — Альварес, Серлот
Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен (Алісамі, 90), Бйоркан — Ев'єн (Клінге, 90), Берг, Фет (Гелмерсен, 84) — Бломберг (Аукленн, 75), Гег (Дюбвік Мяяття, 84), Гауге
Попередження: Льоренте, Альмада — Хайкін, Мяяття