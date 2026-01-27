Україна

Генеральний директор львівського клубу — про звільнення Лупашка, нову стратегію, співпрацю з Рухом та іспанський вектор розвитку.

Генеральний директор Карпат Андрій Русол детально пояснив, чому клуб вирішив змінити головного тренера та запросити Франсіско Фернандеса, а також визнав помилки, яких було припущено за останні півтора року.

"Помилки були, та я б не хотів відокремлювати тренера в цій історії, помилялись ми всі. Нам потрібно всім — клубу, гравцям, тренерському штабу — проаналізувати, що ми зробили не так, чому не досягли тих результатів, які планували", — зазначив Русол в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Функціонер підкреслив, що ключовою помилкою стала неправильна оцінка можливостей команди після першого вдалого сезону.

"Після першого вдалого сезону для Карпат ми неправильно оцінили ситуацію з нашим складом, з нашими можливостями та побудували стратегію мінімального втручання в склад, точкового підсилення. Нам здавалося, що ми вже майже збудували команду, яка зможе боротись за високі місця в турнірній таблиці, але ми помилились в цьому", — сказав генеральний директор.

Русол також пояснив, чому клуб ухвалив рішення звільнити Владислава Лупашка.

"Завдання – перебувати у верхній частині таблиці та намагатися боротися за єврокубки. Ми про це казали не один раз і в той же час намагались на початку сезону не бути категоричними в плані поставлення чітких завдань потрапляння в єврокубки, тому що ми розуміли, що могли створити додатковий тиск на команду. Тому і казали, що верхня частина таблиці, плюс робота з нашою молоддю. Покращення індивідуально гравців та гра у цікавий, сучасний і емоційний футбол, який би подобався нашим вболівальникам. Це якщо коротко.

Чому був звільнений Лупашко? Напевно, тому що деякі завдання нам не вдавалося виконати. Сьогодні футбол – це дуже динамічний вид спорту. У середньому життя головного тренера триває приблизно 12 місяців у професійному футболі. Іноді клубу треба ухвалювати швидкі та динамічні рішення. У певний момент ми відчули, що команда не грає так, як нам хотілося би. Плюс немає результату, а у таблиці ми перебували на низьких позиціях, тому було ухвалено рішення про зміну головного тренера. — заявив він.

Окремо керівник Карпат розповів, чому вибір упав саме на Франсіско Фернандеса.

"Поміж декількох варіантів, які у нас були, він комплексно підходить під той профайл тренера, якого ми хочемо бачити в “Карпатах”. Ми розуміємо, що сьогодні наша країна перебуває у стані війни та дуже непросто запросити тренера з-за кордону. А ми хотіли бачити саме такого тренера. Для того, щоб він приїхав у країну та погодився тут працювати. Тому вибір впав на Фернандеса.

Повертаючись до профайлу тренера, якого ми шукали. Це системний тренер з дуже гарним тренувальним процесом, для нас це дуже важливо. Це тренер з досвідом роботи з молодими гравцями та тренер, який готовий багато працювати з молоддю та покращувати її, тому обрали його", — пояснив Русол.

Також генеральний директор окреслив бачення ігрової моделі команди під керівництвом іспанського фахівця.

"Один з основних запитів — це вертикалізація гри, більш вертикальна гра. Ми чітко усвідомлювали, як Карпати мають грати у майбутньому, і цього хочемо досягти", — підсумував функціонер.

Окрема увага була приділена питанню співпраці з іншим львівським представником УПЛ — Рухом, з якого систематично переходять гравці до Карпат:

"Щодо Руху. Гравці переходять з Руху до Карпат на ринкових умовах. Якщо ми згадуємо фразу “поєднання зусиль” та що вона означає, то це більше про системну роботу в дитячо-юнацькому секторі. Тому що обидва засновники та я думаю, що багато хто з президентів клубів західного регіону мріють про те, щоб найкращі талановиті діти мали змогу та інфраструктуру для формування. А також перспективи дебютувати та почати грати в клубі зі Львова.

Поєднання зусиль – це бажання створити єдину систему, де б виховувались талановиті діти. Чому ми не можемо в деталях розповісти про цю угоду, тому що наразі УАФ робить революцію, чи проводить великі зміни взагалі в дитячо-юнацькому секторі, з’являється турнір U-21, чемпіонат U-19 стає необов’язковим, він буде відкритим. Також проводяться структурні зміни в плані конфігурації Академії. Якщо раніше клуб міг працювати з великою кількістю Академій через договори про співпрацю, то зараз змінюється і ця модель. У клубній структурі з часом має з’явитися повноцінна Академія.

У цих всіх компонентах є багато невизначеності в самій УАФ, ми не розуміємо деяких деталей. Наприклад, статусу гравців турніру U-19, чи вони будуть професіоналами, чи напівпрофесіоналами. Є багато дрібних деталей, ми не до кінця розуміємо, як вони будуть працювати. Через це ми не можемо до кінця узгодити формат співпраці та вийти до людей і розповісти в деталях, як це все буде працювати. Однак маю надію та впевнений, що до початку наступного чемпіонату УАФ визначиться з усіма параметрами і ми зможемо більш детально розповісти людям про співпрацю з Рухом".

Нагадаємо, раніше львівські Карпати оголосили про звільнення шеф-скаута. Також "леви" припинили співпрацю з компанією PASS наприкінці минулої трансферної кампанії.