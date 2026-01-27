Україна

Захисник Динамо прокоментував своє місце у світових рейтингах, назвав еталони в європейському футболі та згадав непростий період з автоголами.

Центральний захисник киян Тарас Михавко в інтерв'ю клубним медіа торкнувся тем, які найбільше хвилюють вболівальників: порівняння з Іллею Забарним, психологічна стійкість після помилок та амбіції на майбутнє.

Попри стрімкий прогрес і місце в основі біло-синіх, 20-річний захисник тверезо оцінює свій поточний рівень порівняно з колишнім гравцем Динамо, який нині виступає в ПСЖ.

"Ні в чому поки що не переважаю Забарного. Звичайно, хотілося б бути таким, як Ілля, і в кар’єрному рості, і як людина... Але на даний момент він набагато сильніший і набагато зріліший. Мені подобається, як він грає, і я за ним слідкую, але мені до нього ще рости й рости", — скромно зазначив Михавко.

Тарас зізнався, що спокійно ставиться до негативу в соцмережах, навіть коли образи переходять межу і стосуються родини. Він назвав критику базою у футболі. Окремо захисник згадав складний період, коли він відзначився трьома автоголами за короткий час:

"Звісно, це було неприємно. Але хлопці та тренери підтримували, казали, що це такий випадок. Головне не опускати руки. Коли я виходив на гру, я знав, що треба викладатися на повну", — зауважив гравець.

Тарас назвав гравців топчемпіонатів, чий стиль гри йому імпонує найбільше. Серед фаворитів — захисник дортмундської Боруссії та молодий талант Манчестер Сіті.

"Мені дуже подобається гра Ніко Шлоттербека з Боруссії. Також слідкую за Хусановим з Манчестер Сіті — він молодий, має хороші дані. Звичайно, Саліба і Габріел з Арсеналу — це зовсім інший рівень", — розповів динамівець.

Попри те, що CIES включив Михавка до списку найкращих молодих захисників Європи, а Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро, гравець не надає цьому великого значення. За його словами, у команді старші партнери можуть підтравити за ці рейтинги, але для нього головне — командні успіхи.

"Для мене передусім було б важливо виграти чемпіонат. Я не можу сказати, що хочу виграти якусь індивідуальну нагороду. В першу чергу хотілося б виграти з командою трофей", — підсумував Михавко.

Нагадаємо, нещодавно захисник киян продовжив контракт з Динамо до літа 2030 року.