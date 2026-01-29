Ліга чемпіонів

"Особливий" після перемоги над Реалом.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився після феєричної перемоги над мадридським Реалом (4:2) у Лізі чемпіонів. Цитує португальця офіційний сайт УЄФА.

«Зараз я більше думаю про гравців. Звичайно, перемога над Реалом та вихід у плей-офф турніру – це престижно. Але зараз я перебуваю на такому етапі, коли менше думаю про себе і більше – про гравців та клуб.

Я не прагну робити те, чого ніколи раніше не робив. Просто отримую задоволення.

Деякі з наших гравців вже грали у плей-офф, але для деяких інших зіграти проти Інтера чи Реала – це фантастична нагода», – сказав Моурінью.