Голова комітету арбітрів УАФ роз’яснила сучасні підходи до трактування правил гри.

У понеділок, 26 січня, футболісти першої та юнацької команд Динамо взяли участь у теоретичному занятті, яке відбулося в конференц-залі готелю. Спікером зустрічі стала голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Катерина Монзуль.

Під час лекції досвідчена арбітриня зосередилася на актуальних тенденціях у трактуванні спірних ігрових епізодів. За допомогою графічних матеріалів і відеофрагментів вона продемонструвала конкретні приклади та пояснила логіку рішень, які ухвалюють арбітри в подібних ситуаціях, зокрема щодо дисциплінарних санкцій.

Окремий блок був присвячений таким питанням, як ненавмисна гра рукою, застосування принципу подвійного покарання, а також особливостям роботи системи VAR. Крім того, було розглянуто вимоги до екіпірування футболістів під час офіційних матчів, які можуть відрізнятися залежно від регламенту різних турнірів.

Метою зустрічі стало покращення взаєморозуміння між гравцями, тренерським штабом і арбітрами напередодні другої, вирішальної частини сезону в Українській Прем’єр-Лізі.