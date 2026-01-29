Інше

Принаймні на наступний матч команди.

Французький нападник Карім Бензема з літа 2023 року виступає за аравійський Аль-Іттіхад, куди перебався на правах вільного агента на тлі фантастичного періоду в мадридському Реалі.

Однак уже цього літа контракт 38-річного виконавця добігає завершення.

Клуб із Саудівської Аравії відчайдушно намагається продовжити угоду, проте бере до уваги вік гравця, а отже в останній пропозиції угоди вказав явно не той розмір зарплатні, на який розраховував сам Бензема.

Поміж сторонами виник конфлікт, який може призвести до відходу гравця з клубу вже найближчим часом.

Сьогодні, 29 січня, о 17:00, Аль-Іттіхад проведе гостьовий матч національної першості проти Аль-Фатеха.

Проте Бензема вже повідомив команду, що не братиме участь у цій грі за власним бажанням.

Гравець наполягатиме на трансфері до європейського клубу, оскільки хоче потрапити ще й на чемпіонат світу-2026.