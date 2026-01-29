Принаймні на наступний матч команди.
Карім Бензема, Getty Images
29 січня 2026, 13:02
Французький нападник Карім Бензема з літа 2023 року виступає за аравійський Аль-Іттіхад, куди перебався на правах вільного агента на тлі фантастичного періоду в мадридському Реалі.
Однак уже цього літа контракт 38-річного виконавця добігає завершення.
Клуб із Саудівської Аравії відчайдушно намагається продовжити угоду, проте бере до уваги вік гравця, а отже в останній пропозиції угоди вказав явно не той розмір зарплатні, на який розраховував сам Бензема.
Поміж сторонами виник конфлікт, який може призвести до відходу гравця з клубу вже найближчим часом.
Сьогодні, 29 січня, о 17:00, Аль-Іттіхад проведе гостьовий матч національної першості проти Аль-Фатеха.
Проте Бензема вже повідомив команду, що не братиме участь у цій грі за власним бажанням.
Гравець наполягатиме на трансфері до європейського клубу, оскільки хоче потрапити ще й на чемпіонат світу-2026.