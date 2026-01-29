Ліга чемпіонів

Вольова перемога каталонців.

Головний тренер датського Копенгагена Якоб Неєструп прокоментував поразку своєї команди від Барселони (4:1) у заключному турі загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

«Ми віддали все в матчі проти великої команди, мені нема в чому дорікнути своїм гравцям. У першому таймі ми створювали моменти – як відверто гольові, так і епізоди, в яких небезпечно входили до штрафного майданчика. Йордан Ларссон міг зробити рахунок 0:2 ще до перерви.

У другому таймі Барселона почала грати у дуже високому темпі. Цю Барсу можна порівняти тільки з командами Пепа Гвардіоли. Якщо порівнювати з Барселоною 2010 року, нинішня версія також практично не допускає помилок під час роботи з м'ячем. Це команда найвищого рівня із відмінними технічними гравцями.

Як тренер і як колишній гравець, ти завжди розумієш, що перемога тут чи навіть забитий гол – це вже велика сенсація. Вважаю, що ми були небезпечні на контратаках і створили достатньо моментів, щоб зробити підсумковий рахунок ближчим», – сказав Неєструп.