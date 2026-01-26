Бразильський півзахисник відновився після ушкодження, отриманого в матчі Ліги конференцій.
Марлон Гомес, getty images
26 січня 2026, 22:30
Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес завершив процес відновлення після травми та знову працює разом з основною групою команди.
Бразильський футболіст зазнав ушкодження у матчі останнього туру основного етапу Ліги конференцій проти Рієки. Через травму його було замінено вже на 12-й хвилині поєдинку.
Повернення Марлона Гомеса до повноцінних тренувань розширює кадрові можливості тренерського штабу Шахтаря напередодні найближчих матчів.
Наступний матч для Шахтаря на зборах в Туреччині — проти Епіцентра, 5 лютого.
