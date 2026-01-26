Україна

Бразильський півзахисник відновився після ушкодження, отриманого в матчі Ліги конференцій.

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес завершив процес відновлення після травми та знову працює разом з основною групою команди.

Бразильський футболіст зазнав ушкодження у матчі останнього туру основного етапу Ліги конференцій проти Рієки. Через травму його було замінено вже на 12-й хвилині поєдинку.

Повернення Марлона Гомеса до повноцінних тренувань розширює кадрові можливості тренерського штабу Шахтаря напередодні найближчих матчів.

Наступний матч для Шахтаря на зборах в Туреччині — проти Епіцентра, 5 лютого.

Раніше стало відомо, що Педріньйо може стати гравцем збірної України.