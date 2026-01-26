Ліга конференцій

Київський та донецький клуби отримали штрафи за поведінку вболівальників і сторонні меседжі під час ігор Ліги конференцій.

УЄФА оприлюднив дисциплінарні рішення за підсумками матчів Ліги конференцій, у яких фігурують два українські клуби — Динамо та Шахтар.

Після виїзного поєдинку проти Фіорентини, який завершився поразкою киян з рахунком 1:2, Динамо було оштрафоване одразу за двома пунктами. За використання піротехніки на трибунах уболівальниками клуб зобов’язаний сплатити 3 тисячі євро. Окрім цього, ще 5 тисяч євро штрафу накладено за поширення меседжу, який УЄФА вважає недоречним для спортивного заходу.

Аналогічне порушення зафіксували й у матчі за участю Шахтаря. Донецький клуб оштрафували на 8 750 євро після номінально домашньої гри проти хорватської Рієки — також через розповсюдження меседжу, що не відповідає регламенту футбольних подій.

При цьому в офіційному повідомленні УЄФА не конкретизується, які саме меседжі стали підставою для покарання українських команд.

Нагадаємо, Шахтар вийшов у 1/8 турніру, Динамо — достроково вилетіло на етапі групи.