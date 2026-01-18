Україна

Донецький клуб продовжує моніторити ринок Південної Америки і вже вступив у контакт з оточенням 19-річного таланта Луїджі.

Донецький Шахтар може незабаром поповнити свій склад черговим перспективним бразильцем. Гірники виявляють предметний інтерес до 19-річного нападника Палмейраса Луїджі.

За інформацією TV Espírito de Porco, український клуб вже зробив конкретні кроки в напрямку трансферу, зв'язавшись із представниками футболіста для обговорення можливого переходу. Джерело стверджує, що керівництво Палмейраса не проти відпустити свого вихованця, якщо отримає гідну пропозицію.

Бразильський клуб оцінює трансфер юного форварда орієнтовно у 10 мільйонів євро. Інтерес до Луїджі вписується в традиційну трансферну стратегію донеччан, які роками успішно знаходять і розвивають молоді таланти з Бразилії.

19-річний нападник вважається одним із перспективних гравців академії Вердао, і переїзд до Європи може стати наступним кроком у його кар'єрі. Наразі сторони перебувають на стадії діалогу, і офіційної пропозиції про трансфер поки не оголошено.

У минулому сезоні молодий гравець відіграв 11 ігор за свиней та забив один мʼяч. Контракт з клубом розрахований до кінця 2029 року.