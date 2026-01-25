Україна

Підвищення за класом для молодого футболіста.

Український центральний захисник Олександр Жовтенко став гравцем київської Оболоні, про що повідомила прес-служба "пивоварів".

20-річний виконавець завершив підготовку до "дорослого" футболу в лава столичної ДЮСШ Чемпіон та академії Динамо, після чого грав за Партизан Кодра та ФСК Маріуполь, а рік тому перейшов до петровського Інгульця в якості вільного агента.

За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 125 тис. євро.

У поточному сезоні Жовтенко провів 15 матчів.

Також Олександр залучався до лав юнацької збірної України U-20.