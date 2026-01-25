Підвищення за класом для молодого футболіста.
Олександр Жовтенко, фото ФК Оболонь
25 січня 2026, 11:20
Український центральний захисник Олександр Жовтенко став гравцем київської Оболоні, про що повідомила прес-служба "пивоварів".
20-річний виконавець завершив підготовку до "дорослого" футболу в лава столичної ДЮСШ Чемпіон та академії Динамо, після чого грав за Партизан Кодра та ФСК Маріуполь, а рік тому перейшов до петровського Інгульця в якості вільного агента.
За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 125 тис. євро.
У поточному сезоні Жовтенко провів 15 матчів.
Також Олександр залучався до лав юнацької збірної України U-20.