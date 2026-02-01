Інше

Несподіване зізнання Пепа Лійндерса.

Пеп Лійндерс, колишній асистент Юргена Клоппа у Ліверпулі, розповів кумедну історію про свою розмову з німецьким наставником перед переходом до стану головного конкурента — Манчестер Сіті.

Влітку 2025 року, після невдалого періоду на чолі Зальцбурга, Лійндерс отримав пропозицію стати асистентом Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Зважаючи на принципове суперництво між Ліверпулем та Сіті в останні роки, нідерландець вагався і вирішив порадитися зі своїм колишнім босом.

Реакція Клоппа була миттєвою та однозначною: "Коли я розмовляв з Юргеном, він висловився дуже чітко: "Якщо ти цього не зробиш, я сам піду на роботу асистента!", — згадує Лійндерс.

За словами Лійндерса, цей жарт і підтримка Клоппа допомогли йому прийняти важке рішення. "Ви не можете просто так відкинути 10 років у Ліверпулі. Але коли Пеп Гвардіола зателефонував мені та розповів про свої плани і довіру до мене... це значно полегшило рішення. Я дуже гордий прийти до клубу такого масштабу, який був настільки успішним і працювати з тренером, що визначив розвиток футболу", — зазначив Лійндерс.

Зараз Лійндерс працює пліч-о-пліч з Гвардіолою, а Юрген Клопп обіймає посаду керівника глобального футбольного напрямку компанії Red Bull. Тим часом чутки все частіше пов'язують Клоппа з можливим поверненням до тренерства, зокрема у мадридському Реалі з сезону 2026/27.