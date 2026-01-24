Україна

Причиною стали несприятливі погодні умови.

Київська Оболонь проводить зимовий навчально-тренувальний збір у Туреччині.

На 24 січня, о 12:00, у "пивоварів" було заплановано проведення товариського матчу проти представників Болгарії — Ботева з міста Пловдів.

Цю гру спочатку перенесли на дві години раніше через можливу зливу на місці подій, однак у підсумку взагалі скасували — організатори закрили доступ до тренувальних полів через ризик пошкодження покриття.

Про подальші зміни в програмі зимових зборів та наступні спаринги київський клуб обіцяє повідомити додатково.