Україна

Президент житомирського клубу відмовився задовольняти нереальні фінансові апетити представників гравця, але дозволив Олексію поїхати на збори до Іспанії після розмови з Ребровим.

Президент Полісся Геннадій Буткевич поставив крапка у спекуляціях навколо майбутнього вінгера команди Олексія Гуцуляка.

Попри складні перемовини щодо нового контракту, власник клубу ухвалив вольове рішення допустити гравця до тренувального табору в Іспанії. Головним мотивом стало бажання допомогти національній збірній України перед вирішальними матчами відбору на ЧС.

Буткевич відверто розповів, що переговори зайшли в глухий кут через завищені вимоги сторони футболіста. За словами президента, Гуцуляк і так мав одні з найкращих умов у команді, але запит на нову зарплату не відповідав реальності.

"Робити одному футболісту завищену зарплатню — це прямий ризик для погіршення атмосфери в роздягальні. Як президент клубу, я на такий ризик іти не можу", — заявив Буткевич.

Він також наголосив, що ця позиція була сформована під впливом агента гравця, який думає про власний прибуток, а не про український футбол. Попри конфлікт інтересів на клубному рівні, Буткевич вирішив не "маринувати" гравця. Ключовим фактором стала розмова з головним тренером збірної України Сергієм Ребровим.

"Я ухвалив рішення, щоб Олексій приєднався до тренувального табору Полісся в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання зараз стоїть перед країною — пробитися на чемпіонат світу", — пояснив своє рішення президент.

Буткевич зазначив, що Ребров розраховує на Гуцуляка в березневих матчах, але лише за умови, що той буде в належній формі. Тому клуб надав футболісту можливість повноцінно готуватися до весняної частини сезону разом з основою.

Нагадаємо, нещодавно захисник вовків, Сергій Чоботенко дійшов компромісу з Полісся та приєднався до команди на зборах.